ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazını inceledi - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyet, enkazdaki incelemelerini tamamladı.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazına dair çalışmalar sürüyor.

Kaza haberinin ardından Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince havalimanındaki kazanın nedenini araştırmak üzere oluşturulan komisyon ile birlikte konuyu incelemek için ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyet de Türkiye'ye geldi.

Sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan ve kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyen heyetin, uçağın dışından ve içinden fotoğraflar çekerek notlar aldığı görüldü. Heyet, alandaki çalışmalarını yaklaşık 3 saatte tamamladı.

Pegasus teknik elemanları ve yöneticilerinin yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı hazır bekletiliyor.

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Öte yandan, heyetin ayrılmasının ardından enkaz alanına gelen vinç yardımıyla uçağın parçalara ayrılarak hangarlara kaldırılması bekleniyor.