ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişiden 100 gıda kolisi bağışı - Son Dakika
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ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişiden 100 gıda kolisi bağışı

6 saat önce

ABD'den geldikten sonra Kastamonu'daki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınanlardan Akif Bilgehan Parlak, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılaya 100 gıda kolisi yardımında bulundu.

ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişiden 100 gıda kolisi bağışı, System.String[]

ABD'den geldikten sonra Kastamonu'daki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınanlardan Akif Bilgehan Parlak, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılaya 100 gıda kolisi yardımında bulundu.

ABD'den 28 Mart'ta uçakla Türkiye'ye getirilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurtta karantinada bulunanlardan Parlak, kendilerinin yemek ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay Kastamonu Şubesine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 100 gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarda misafir edilen misafirlerin üç öğün yemeklerini karşıladıklarını söyledi.

Kendisini Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ın aradığını belirten Güzel, "Yurtta kalanlardan Akif Bilgehan Parlak'ın benimle konuşmak istediğini söyledi. Parlak'ı aradığımda bana, 'Üç öğün yemeğimiz ve ara öğünlerde bize çeşitli yiyecekler gönderiyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum.' dedi. Ben de kendisine, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptığımızı söyledim." dedi.

Parlak'ın yardımda bulunmak istediğini ilettiğini aktaran Güzel, "65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan ve ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olanlara gıda kolisi yardımı kampanyamızın olduğunu anlattım. Bağışta bulunarak 100 aileyi sevindirdi." diye konuştu.

Bu süreçte bu tür davranışların toplum olma bilinci açısından önem taşıdığını vurgulayan Güzel, "Parlak, gerçekten vefa örneği sergiledi. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:30 Kaynak: AA

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