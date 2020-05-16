ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı - Son Dakika

ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla yurda dönmek isteyen 145 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla Antalya'ya getirildi. 145 kişi, otobüslerle Burdur'a getirilerek 14 gün karantinaya alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturan 145 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla Chicago'dan Antalya'ya getirildi. Buradan otobüslerle Burdur'a getirilen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 145 kişi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçüldükten ve valizleri dezenfekte edildikten sonra 14 gün kalacakları odalarına yerleştirildi. ABD'den getirilenler arasında Tuğba Yağcı ile 1 aylık oğlu Murat Alp Yağcı da yer aldı.