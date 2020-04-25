ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den uçakla İstanbul'a getirilen 225 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için Düzce'de yurda yerleştirildi. 225 Türk vatandaşı, iş ya da eğitim için bulundukları ABD'den uçakla, Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'na inen uçaktan alınan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Buradaki kontrollerin ardından da Konuralp Mahallesi'ndeki Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

225 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca, yurtta karantinada kalacak.