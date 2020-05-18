ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı Sivas'taki yurda yerleştirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami 'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

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