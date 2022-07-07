ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede

Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: 'Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor'

Kaynak: DHA

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