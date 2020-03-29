ABD'den getirilen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar karantina altına alındı - Son Dakika

ABD'den getirilen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar karantina altına alındı

KASTAMONU - Korona virüs salgının her geçen gün arttığı Amerika Birleşik Devletlerinden getirilen Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar, Kastamonu'da 14 gün boyunca karantina altına alındı.

Korona virüs nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kastamonu'da hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle karantinaya alınan ve korona virüs salgının giderek arttığı ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinden geldikleri öğrenilen 241 kişilik kafile, Ankara'da Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Burada otobüslere bindirilen Türk vatandaşları ile aralarında yabancı uyruklu vatandaşlar, Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle getirilen 241 kişilik kafile, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Kredi ve Yurtlar Kurumunda 14 gün boyunca karantina altına alındı.