ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı - Son Dakika

ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı

6 saat önce

GUATEMALA Guatemala, ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde vatandaşı olmayan ve topraklarından geçerek ABD'ye giden göçmenleri geri almaya başladı.

ABD'den gönderilen ilk göçmen grubu Guatemala'ya ulaştı, System.String[]

GUATEMALA Guatemala, ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde vatandaşı olmayan ve topraklarından geçerek ABD'ye giden göçmenleri geri almaya başladı.

Guatemala Ulusal Göç Ajansı, ABD'den gönderilen ilk yabancı göçmen ailelerin ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu Honduras ve El Salvadorlu ailelerin Teksas'tan sınır dışı edilmek için bindirildiği uçakta 119 da Guatemalalının bulunduğu belirtildi.

Guatemala İçişleri Bakanı Enrique Degenhart da Honduras ve El Salvadorluların, Guatemala'ya iltica başvurusunda bulunmadığını ve ülkelerine geri gönderilmeyi kabul ettiklerini söyledi.

Washington ve Guatemala hükümetleri arasında geçen haftalarda varılan anlaşma, Orta Amerikalı göçmenlerin, güvenli üçüncü ülke vasfıyla Guatemala'ya gönderilmesini öngörüyor.

Benzer anlaşmalar ABD ile Honduras ve ABD ile El Salvador arasında da imzalanmıştı.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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