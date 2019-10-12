ABD'den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump'ın verdiği yaptırım uygulama yetkisi ile Türkiye ekonomisinin fişini çekebileceklerini açıkladı.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin Suriye operasyonundan "çok endişe duyan" Başkan Donald Trump'ın, "Türk ekonomisinin fişini çekmelerini sağlayacak" yaptırım uygulama yetkisi verdiğini açıkladı.



Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda süren askeri operasyonu ışığında kendilerine yaptırım hazırlıkları talimatı verdiğini açıkladı.



Öngördükleri yaptırımları "çok ciddi" ve "çok sert" olarak nitelendiren ve Trump'ın kendilerine verdiği yetkinin bugüne kadar yaptırımlar ile ilgili olarak verilmiş en geniş yetki olduğunu söyleyen Mnuchin şöyle konuştu:



"Bunlar çok güçlü yaptırımlar, umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız, ancak kalırsak işte o zaman Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz."



"Gerekli görürsek…"



Bankaları, mali kurumları "dikkatli olun, Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir" diyerek bilgilendirdiklerini anlatan ABD'li bakan, henüz bu yaptırımların "aktive edilmediğinin" altını çizdi, yaptırımları "gerekli gördükleri" takdirde devreye sokacaklarını aktardı. Mnuchin, Trump'ın Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonda sivilleri hedef alma potansiyelinden endişe duyduğunu aktarırken, Türkiye'ye "tek bir IŞİD savaşçısının kaçmasına izin vermemesi gerektiğini" de net bir şekilde göstermek istediğini kaydetti. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, öngördükleri yaptırımlar ile "insani durumu ve bölgedeki kişileri korumayı amaçladıklarını" sözlerine ekledi.



Yazılı açıklamada "niyet" vurgusu



Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye'nin "Suriye'de herhangi bir insan hakkı ihlali ya da istikrarsızlaştırma eylemine" karşı Türk hükümet yetkililerine ve hükümete bağlı kuruluşlara yaptırım uygulanmasına hazırlık yapıldığı belirtildi. Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyondan vazgeçmesi, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaması, etnik, dini azınlıkları ya da SDG'nin terörle mücadele faaliyetlerini baltalamaması amacıyla bir kararname imzalama "niyetinde" olduğu aktarıldı.



DW/ DA, BK



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