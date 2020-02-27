ABD'den Güney Kore'ye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı - Son Dakika
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ABD'den Güney Kore'ye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü Güney Kore'ye seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

ABD'den Güney Kore'ye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü Güney Kore'ye seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'ye gideceklere Kovid-19 vakaları nedeniyle "seyahatinizi yeniden düşünün" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Güney Kore'ye gideceklerin, Kovid-19'dan korunmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) "Kalabalıktan uzak durmak, hasta kişilerle temastan kaçınmak, sık sık ellerini yıkamak" gibi talimatlarına uymaları istendi.

Güney Kore ve ABD, yıllık ortak askeri tatbikatı erteledi

Güney Kore ve ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması endişesiyle yıllık ortak askeri tatbikatlarını ertelediklerini duyurdu.

Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, yaptıkları ortak açıklamada, mart ayında yapılması planlanan ortak bir tatbikatın bir sonraki duyuruya kadar erteleneceğini belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcülerinden Kim Joon Rak, Genelkurmay Başkanı Park Han-Ki'nin, askeri birliklerin güvenliği açısından ertelemeyi önerdiğini ve Güney Kore'deki ABD birliklerinin komutanı (ABD Kore Kuvvetleri Komutanı) Robert Abrams'ın da virüs salgınının ciddiyetine istinaden Park'ın önerisini kabul ettiğini kaydetti.

ABD Birlikleri Sözcüsü Lee Peters da erteleme kararının "hafife alınmadığını" ve iki ülke ittifakının "kuvvetli ve yıkılmaz" şekilde sürdüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 24 Şubat'ta Güney Koreli mevkidaşı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Bakan Esper, Güney Kore'deki birliklerinin bu ülkenin ordusu ile yaptıkları ortak eğitim tatbikatlarını Kovid-19 salgınından dolayı azaltacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, Güney Kore ordusunda 20 aktif görevli asker ile ülkede görevli Amerikan silahlı kuvvetlerine mensup 1 Amerikan askerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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