ABD'den Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısına yaptırım - Son Dakika

ABD, "ağır insan hakları ihlallerine" karıştığı gerekçesiyle Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng'e yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Deng'e 2017'de iki insan hakları aktivistinin ortadan kaybolması ve ölümüne karıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Deng'in ülkedeki barış sürecini sekteye uğratmak ve çatışmayı yaymak için Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit adına hareket ettiği belirtildi.

Washington yönetiminin, geçiş hükümeti için verilen sürenin yarısının dolduğuna dikkati çektiği açıklamada, siyasi taraflara halkın barış için koyduğu iradeyi öncelemeleri çağrısında bulundu.

Yaptırım gereği, Deng'in ABD topraklarındaki mal varlığı dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının Deng'le iş yapmasına müsaade edilmeyecek.

- Geçiş hükümeti şubat ayında kuruluyor

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar, geçen ay Cuba'da yapılan görüşmeler sonunda şubata kadar güç paylaşımını kapsayan geçici milli birlik hükümeti kurulması konusunda uzlaşıya varmıştı.

Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre, tarafların 12 Kasım'da hükümeti kurması planlanıyordu ancak plan, kasım başında 100 gün ertelenmişti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.