ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım

6 saat önce

ABD, Güney Sudanlı iki bakana, ülkede "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım, System.String[]

ABD, Güney Sudanlı iki bakana, ülkede "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan Kabine İşleri Bakanı Martin Elia Lomuro ile Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Kuol Manyang Juuk'un yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

Açıklamada, iki bakanın, ülkede çatışmaları körükledikleri ve barış sürecini engelledikleri belirtildi.

Öte yandan karara ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise şunları kaydetti:

"Bugün Hazine Bakanlığı tarafından Güney Sudanlı iki bakana 'barış görüşmelerini engelledikleri' gerekçesiyle alınan yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu eylemler, Güney Sudan'da kalıcı bir barış sağlamak ve uygulamak için gerekli olan güvenlik, istikrar ve devlete duyulan güveni sekteye uğratıyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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