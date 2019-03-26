ABD‘den 'güvenli bölge' açıklaması
1 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.
ABD
'nin Suriye
Özel Temsilcisi Jeffrey, "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye
ile çalıştıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:07
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