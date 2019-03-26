Son Dakika Haberleri: ABD‘den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD‘den 'güvenli bölge' açıklaması

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

ABD‘den 'güvenli bölge' açıklaması, System.String[]
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:07 

Ekonomi
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