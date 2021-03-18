Sözcü Price, ayrıca "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, dün HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum - Son Dakika Dünya