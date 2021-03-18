ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum - Son Dakika

ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum

18.03.2021 07:35

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı. Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, ayrıca "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, dün HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı

HDP, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • TR: bu abd kim ki abi her şeye konusabiliyor yahu bizim iç meselemiz hakkında en ufak şeyde yorum yapma hakkını nerden buluyor abd kim abdnin devri bitti geçti o fasıllar Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır

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