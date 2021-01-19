ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız - Son Dakika

ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız

19.01.2021 19:07

ABD'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almaktan vazgeçmemesi halinde Hindistan'a da Türkiye ile benzer yaptırımların uygulanacağı belirtildi. ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre; ABD, Hindistan'a S-400 alımından vazgeçmemenin Türkiye'ye uygulanan yaptırımların benzerine maruz kalma riskini artırdığı mesajını gönderdi. Mevcut Başkan Donald Trump yönetiminin 5.4 milyar dolarlık anlaşmanın iptali için Hindistan'a telkinlerde bulunduğunu belirten kaynaklar, gelecek hafta görevi resmen devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'ın bu tutumunun değişmesinin muhtemel görünmediğinin altını çizdi.

"CAATSA'NIN İSTİSNALARI YOK"

Reuters'a konuşan ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Sözcüsü de "Tüm müttefik ve ortaklarımızı Rusya'yla yapılan ve ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarına neden olabilecek anlaşmalardan çekilmeye çağırıyoruz. CAATSA'nın istisnaları veya ülke bazlı muafiyetleri bulunmuyor" dedi. Sözcü, Rusya ile Hindistan arasındaki anlaşma için de herhangi bir muafiyet kararının alınmadığının altını çizdi.

"HİNDİSTAN HER ZAMAN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA İZLEDİ"

Konuya ilişkin bir açıklama da Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava'dan geldi. Hindistan ile ABD arasında kapsayıcı, küresel bir stratejik ortaklık bulunduğunu kaydeden Srivastava, "Bununla birlikte; Hindistan'ın Rusya'yla özel ve ayrıcalıklı bir ortaklığı mevcut. Hindistan, her zaman bağımsız bir dış politika izledi. Bu durum, ulusal güvenlik çıkarlarımız için yaptığımız savunma harcamaları için de geçerli" diye konuştu.

Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 bataryasının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyatın 2021 sonuna doğru başlaması ve 2025'in ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Türkiye, S 400, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız - Son Dakika Ekonomi


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