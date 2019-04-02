ABD'den Hindistan'ın Anti-uydu Denemesine Tepki

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hindistan'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesine tepki gösterdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hindistan'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesine tepki gösterdi.



NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, halk buluşmasında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 27 Mart'ta, Dünya'nın alçak yörüngesindeki kendi mini uydusunu hedef aldığı anti-uydu füzesi denemesine değindi.



Deneme sonucu uydunun yaklaşık 400 parçaya ayrıldığını kaydeden Bridenstine, uzay boşluğunda ortaya çıkarılan bu kirliliğin Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) faaliyetini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.



Bridenstine, "Bu berbat bir şey. Uluslararası Uzay İstasyonunun geçtiği yörünge konumunda enkaz oluşumuna yol açmak berbat bir şey. Bu davranış insanlığın uzay yolculuğunun geleceğiyle uyumlu değil." ifadelerini kullandı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Şakti" (Güç) adı verilen denemenin Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip ABD, Rusya ve Çin gibi "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söylemişti.



Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı.



ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington yönetimi anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'te son vermişti.

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