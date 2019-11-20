Son Dakika Haberleri: ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı
Son Dakika Güncel ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı - Son Dakika

ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 21 milyon dolar değerinde 13 MK-45 tipi donanma silahı, Fas'a ise 4,25 milyar dolar değerinde 36 Apache tipi taarruz helikopteri satışına onay verdi.

ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 21 milyon dolar değerinde 13 MK-45 tipi donanma silahı, Fas'a ise 4,25 milyar dolar değerinde 36 Apache tipi taarruz helikopteri satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Dış Askeri Satış kapsamında 1 milyar 21 milyon dolar değerinde 13 MK-45 5 inç/ 62 kalibre (MOD4) tipi donanma silahı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Satış ile ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, silah sisteminin yanı sıra 3 bin 500 D349 tipi MK-45 mühimmatının da satış paketine dahil olduğuna işaret edildi.

Satışın onayı için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Fas'a 4 milyar 250 milyon dolarlık Apache tipi helikopter satışı

Ajans'tan yapılan diğer açıklamada da "Dışişleri Bakanlığı, Dış Askeri Satış kapsamında Fas'a 4 milyar 250 milyon dolar değerinde 36 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." denildi.

Bu helikopterlerden 24'ünün yeni, 12'sinin ise opsiyonel olacağı ifade edilen açıklamada, satış paketine 6 yedek motorun yanı sıra Apache helikopteri için "Hellfire" ve diğer füze mühimmatının da dahil olduğu kaydedildi.

Fas için onay verilen bu satışın da Kongreye tebligatla bildirildiği belirtilirken, satışın yapılması için Kongre'den yine 30 gün içinde itiraz gelmemesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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