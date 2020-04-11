ABD'den Hizbullah komutanı hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah terör örgütünün finansal ağından sorumlu Muhammed Kawtarani'nin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlık, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından ve finansal ayağını yürüten Kawtarani hakkında teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kawtarani'nin Hizbullah'ının Irak kolundaki birlikleri yönettiği ve İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İranlı örgütlerle bağlantılar kurduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Hükümeti'nin kontrolü dışında faaliyet gösteren Kawtarani, barışçıl protestoları şiddetle bastıran, yabancı diplomatik misyonlara saldıran ve geniş çaplı organize suç faaliyetlerinde bulunan grupların eylemlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi olan Kawtarani, Hizbullah'ın Irak'taki Şii isyancı gruplarına eğitim, finansman, siyasi ve lojistik destek sağlama gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır."

Ayrıca açıklamada, Kawtarani'nin bulunduğu yerin tespit edilmesinin yanı sıra Hizbullah'ın finansal ayağını çökertmeye yarayan tüm bilgi ve belgeler için de para ödülü verileceği duyuruldu.

Kawtarani, 2013 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Listesi'nde yer alıyor.