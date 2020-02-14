ABD'den Huawei'ye 45 günlük yeni ek süre - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Huawei'ye 45 günlük yeni ek süre - Son Dakika

ABD'den Huawei'ye 45 günlük yeni ek süre

40 dakika önce

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

ABD'den Huawei'ye 45 günlük yeni ek süre, System.String[]

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren geçici lisans için yeni süre verildi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün uzatılmıştı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün daha süre verildi.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığı, bugün, Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulunmuştu. Şirkete, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapma ve komplo kurma suçları yöneltilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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