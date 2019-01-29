ABD'den Huawei'ye 'bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık' suçlaması
7 dakika önce
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16
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