Son Dakika Haberleri: ABD'den Huawei'ye 'bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık' suçlaması

ABD'den Huawei'ye 'bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık' suçlaması

7 dakika önce

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı.

ABD'den Huawei'ye 'bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık' suçlaması, System.String[]
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 

Adalet Bakanlığı, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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