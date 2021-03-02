ABD'den Husi grubunun 2 komutanına yaptırım - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Yemenli isyancı grup Husilerin Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerine Başkanlık eden Ahmad Ali Ahsan Al-Hamzi ve Husilerin Deniz Kuvvetleri Komutanı Mansur Al-Saadi'ye yaptırım kararı aldığı belirtildi.

ABD, Yemenli isyancı grup Husilere yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetlerine Başkanlık eden Ahmad Ali Ahsan Al-Hamzi ve Husilerin Deniz Kuvvetleri Komutanı Mansur Al-Saadi'ye yaptırım kararı alındığı belirtildi. Bakanlık, "ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Dairesi, İran destekli Husilerin 2 kilit militanına yaptırım uygulama kararı aldı. Al-Saadi ve Al-Hamzi, Husi güçlerinin Yemenli sivilleri, sınırdaki ulusları ve uluslararası sulardaki ticari gemileri etkileyen saldırılarını düzenlemekten sorumludur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada ise, ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptıkları son saldırıların ardından Yemen'deki Husi liderlerini sorumlu tutmak adına ek adımlar atmayı düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan cumartesi günü Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen balistik füze saldırısı da dahil olmak üzere birçok füze saldırısını engellemişti. Yemen halkı, 6 yıldan fazla bir süredir Yemen Devlet Başkanı ABD Rabbuh Mansur Hadi'nin hükümet güçleri ile Husi isyancıları arasındaki çatışmanın pençesinde yaşıyor. Yemen'in başkenti Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki geniş bölgeyi kontrol eden Husiler'e karşı Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, 2015 yılında Hadi'yi desteklemek için askeri bir operasyon başlatmıştı.

(İHA)