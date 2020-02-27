ABD'den İdlib'de yaşananlar "mide bulandırıcı" açıklaması - Son Dakika
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ABD'den İdlib'de yaşananlar "mide bulandırıcı" açıklaması

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı." dedi.

ABD'den İdlib'de yaşananlar

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, " İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı." dedi.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejime, İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların, Esed rejiminin saldırıları sonucu okullarda hayatını kaybettiğini, ailelerin çocuklarını ısıtabilmek için kendi kıyafetlerini yaktığını, barınmak için çukurlar kazdığını ve bebeklerin donarak öldüğünü belirten Craft, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore ise "Milyonlarca Suriyeli açlık, soğuk, yara, acı, korku, kayıp ve hayal kırıklığı nedeniyle ağlıyor." dedi.

" Türkiye, yaşananlara kayıtsız kalmayacak"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da BM raporlarının, Suriye'de "21. yüzyılda yaşanan barbarlığın hikayesini" gözler önüne serdiğini belirtti.

Sinirlioğlu, "Şimdi sorulması gereken soru stratejimizin ne olacağı? Uluslararası toplum, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve çocukların donarak ölmesine kayıtsız mı kalacak? Okulların ve hastanelerin bombalanmasını izlemeye devam mı edeceğiz?" diye konuştu.

İdlib'de sadece "insani bir trajedi" yaşanmadığını aynı zamanda "insanlığa karşı ciddi suçlar işlendiğini" vurgulayan Sinirlioğlu, "Bu katliamı durdurmak ortak sorumluluğumuz. Türkiye, yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yarım milyondan fazla Suriyeli bebeğin doğduğunu ve Türkiye'nin 9 milyon Suriyeliye koruma sağladığını belirten Sinirlioğlu, "Sahadaki varlığımız, milyonlara umut veriyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağız." dedi.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin güvenliğini ve Türk askerini hedef alan her türlü saldırının ise cezalandırılacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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