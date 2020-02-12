ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz - Son Dakika Ekonomi

ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

12 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, İdlib'deki gerginliğe ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz.

ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, İdlib'deki gerginliğe ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:34 
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