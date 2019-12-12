ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika

ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi

6 saat önce

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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