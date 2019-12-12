ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika

ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi
6 saat önce
ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:06 Kaynak: AA
ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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