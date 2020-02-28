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ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
22 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki saldırı sonrasında "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki saldırı sonrasında "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:49
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