ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika Ekonomi

ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

22 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki saldırı sonrasında "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.

ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki saldırı sonrasında "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:49 
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