ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik - Son Dakika

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

7 saat önce

ABD yönetimi, İngiltere'de yapılan erken seçimlerde zafer ilan eden Boris Johnson'ı tebrik etti.

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik, System.String[]

ABD yönetimi, İngiltere'de yapılan erken seçimlerde zafer ilan eden Boris Johnson'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yapılan seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD ve İngiltere arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi olarak, sayın İngiltere Kraliçesi (2. Elizabeth) tarafından görevlendirilen Başbakan Boris Johnson'a tebriklerimizi gönderiyor, kendisi ve hükümetiyle kritik işbirliğimizi devam ettirmek, özel ilişkimizi güçlendirmek ve ortak zorluklara karşı işbirliği konusunda çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Öte yandan açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine de vurgu yapılarak, "ABD olarak, İngiltere ile Avrupa Birliğinden resmen çıktıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak ve sağlam ekonomik ilişkimizi genişletmek gibi ortak global hedeflerimize olan kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.

Tek başına iktidar

Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.

Seçimde bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48, Liberal Demokratlar 11, Galler partisi Plaid Cymru 4, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 18 sandalye elde etti.

Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise parlamentoya giremedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için
Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
06:23 Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
06:19 Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi - Son Dakika
06:18 Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu 1 yaralı - Son Dakika
06:13 KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 10 METRELİK KÖPRÜDEN UÇTU: 1 YARALI - Son Dakika
05:50 Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 07:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]