ABD'den Irak'taki Şii milislerin lideri Falih El Fayyad'a yaptırım - Son Dakika

ABD'den Irak'taki Şii milislerin lideri Falih El Fayyad'a yaptırım

08.01.2021 20:49
ABD'den Irak'taki Şii milislerin lideri Falih El Fayyad'a yaptırım, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Falih El Feyyad'ı, 2019 protestolarında Iraklı göstericilere şiddet kullanılarak müdahale edilmesindeki rolünden dolayı yaptırım...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Falih El Feyyad'ı, 2019 protestolarında Iraklı göstericilere şiddet kullanılarak müdahale edilmesindeki rolünden dolayı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında, Irak'ta Ekim 2019'da düzenlenen protestolarda, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin yolsuzluk, işsizlik, ekonomik durgunluk, kötü kamu hizmetleri ve İran'ın ülkenin iç işlerine karışmasını protesto eden sivillere saldırdığını kaydetti.

Iraklı birçok kişinin öldüğü saldırı sırasında Feyyad'ın Şii milis grubunun başında olduğunu anımsatan Pompeo, "Bugün ABD, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı ve Irak Başbakanının eski ulusal güvenlik danışmanı Falih El Feyyad'ı 2019'da Iraklı göstericilere karşı şiddet kullanılmasındaki rolünden dolayı yaptırım listesine aldı." ifadesini kullandı.

Pompeo, Feyyad'ın aynı zamanda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücünün Irak'ta kurduğu "Kriz Hücresinin" de bir üyesi olduğuna dikkati çekerek, "İran bağlantılı Şii milisler Irak'ta serbest ve adil seçimler, insan haklarına saygı ve şeffaf, hesap verebilen bir hükümet isteyen siyasi aktivistlere karşı menfur kampanyasını devam ettiriyor. Bu unsurların birçoğu paravan örgütsel isimler kullanarak Irak devletine yönelik devam eden saldırılarını gizlemeye çalışıyor." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Irak'taki Şii milislerin lideri Falih El Fayyad'a yaptırım - Son Dakika


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