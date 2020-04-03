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ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var"
6 saat önce
ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var" açıklamasını yaptı.
ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var" açıklamasını yaptı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. ABD Bağdat Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan'dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 korona virüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:16 Kaynak: İHA
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