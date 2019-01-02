Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'a 9 Ayda Bin 879 Kişi Ziyarete Geldi

ABD'den İran'a 9 Ayda Bin 879 Kişi Ziyarete Geldi

49 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 2018 Mart ayından bu yana 9 ayda bin 879 Amerikan vatandaşının İran'ı ziyaret ettiğini söyledi.

ABD'den İran'a 9 Ayda Bin 879 Kişi Ziyarete Geldi, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 2018 Mart ayından bu yana 9 ayda bin 879 Amerikan vatandaşının İran'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Kasımi, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, 2018 Mart ayından bu yana 9 ayda bin 879 kişinin turizm, ziyaret ve ilmi toplantılara katılmak için ABD'den İran'a geldiğini belirtti.

Kasımi, Amerikalılardan 536'sının turizm, 511'inin normal ziyaret, diğerlerinin de fuarlar ve ilmi toplantılara katılmak için İran'a geldiğini aktardı.

Mart 2017-2018 yılları arasında İran'a gelen toplam ABD vatandaşı sayısının 2 bin 325 olduğunu kaydeden Kasımi, 2016-2017 yılları arasında ise 6 bin 372 Amerikalının İran'a ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:06 Kaynak: AA

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz? Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:55:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'a 9 Ayda Bin 879 Kişi Ziyarete Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]