Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'a Yeni Yaptırım Kararı

ABD'den İran'a Yeni Yaptırım Kararı

1 saat önce

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından enerji, havacılık ve taşımacılık sektörlerinde başlattığı yaptırımlara yenileri eklendi.

ABD'den İran'a Yeni Yaptırım Kararı, System.String[]
ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından enerji, havacılık ve taşımacılık sektörlerinde başlattığı yaptırımlara yenileri eklendi.

ABD'nin 5 Kasım 2018'de, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından enerji, havacılık ve taşımacılık sektörlerinde İran'a yönelik uygulamaya başladığı yaptırımlara yenileri eklendi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'de operasyonlarla bağlantısı nedeni ile Afganistan bağlantılı Fatemiyoun ile Pakistan bağlantılı Zaynabioun kuvvetlerine ve destekçilerine yaptırım uygulanacağı açıklandı. Bu yeni karar kapsamında Ermenistan'da merkezi bulunan Flight Travel ve İran merkezli kargo firması Qeshm Fars Havayolları yaptırım uygulanacak kuruluşlar listesine alındı. ABD tarafından İran'a karşı açıklanan yaptırımlar, İran'ın ham petrol satışını engellemek ve uluslararası ticaretini durdurarak ülke üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. ABD, 5 Kasım 2018'de İran'a yönelik yaptırımlarını açıkladığında Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a 6 ay süre ile ticaret ayrıcalığı tanıyacağını açıklamış ve yaptırımların dışında tutmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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