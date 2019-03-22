ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
58 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarına destek sağladıkları gerekçesiyle 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, İran
'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarına destek sağladıkları gerekçesiyle 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30
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