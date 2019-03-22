Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

58 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarına destek sağladıkları gerekçesiyle 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer silahla ilgili çalışmalarına destek sağladıkları gerekçesiyle 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30 

Dışişleri Bakanlığı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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