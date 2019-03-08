ABD'den İran'a Yönelik Yaptırım Çağrısı

ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçlayarak Tahran'a yönelik yeni yaptırımların getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçlayarak Tahran'a yönelik yeni yaptırımların getirilmesi çağrısında bulundu. ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ı orta menzilli füze denemesi ve uzaya iki kez uydu gönderme girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçladı. İran'ın bu tür eylemlerinin Orta Doğu'yu 'istikrarsızlaştırdığı' belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyine İran'a yönelik uluslararası yaptırımların harfiyen uygulanması çağrısında bulunuldu. Tahran, uydu gönderme programı ile balistik füze denemesi yaptığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirerek, bir kez daha dikkatleri üzerine toplamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, "İran bölgede tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.



(Hasan Çelik/İHA)

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