ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım
15 dakika önce
ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18
Hazine Bakanlığı İran
'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.
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