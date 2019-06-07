Son Dakika Haberleri: ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım
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ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım

15 dakika önce

ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım, System.String[]
ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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