Son Dakika Haberleri: ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli
Son Dakika Güncel ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

23 dakika önce

ABD yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmayı planlayan İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend başkanlığındaki heyete vize vermedi.

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli, System.String[]

ABD yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmayı planlayan İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend başkanlığındaki heyete vize vermedi.

İran devlet televizyonuna göre, Ekonomi Bakanı Dejpesend, Washington yönetiminin vize engeli nedeniyle IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılamadı.

Dejpesend, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'e gönderdiği mektupta, ABD'nin İranlı yetkililere yönelik "yasa dışı" vize kısıtlamalarına tepki gösterdi.

İran Ekonomi Bakanı Dejpesend, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"ABD yönetiminin İranlı yetkililere yönelik daha önce görülmemiş düzeyde ve yasa dışı kısıtlamaları, bu kez Dünya Bankası Grubu ve IMF'nin 2019 Yıllık Toplantıları'na katılacak olan İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinden oluşan heyete vize vermemeye kadar vardı."

Üye ülkelerin heyetlerine yönelik vize kısıtlamalarının Dünya Bankası Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı olduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, bu durumun Dünya Bankası yetkilileri tarafından görmezden gelinmesinin uluslararası kalkınma kurumlarının adil yönetim ilkelerine zarar verdiğini belirtti.

Zarif'e sınırlı vize verilmişti

ABD, İranlı yetkililere daha önce de vize engeli koymuştu. Temmuz ayında New York'ta Birleşmiş Milletlerdeki (BM) bir toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmişti. Zarif'in BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına müsaade edilmemişti.

IMF ve Dünya Bankasının 2019 Yıllık Toplantıları geçen hafta Washington'da düzenlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Ekonomi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü
Trump'ın avukatı: Başkan birini vursa bile yargılanamaz Alex Morgan hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 15:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]