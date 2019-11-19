Son Dakika Haberleri: ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım
Son Dakika Dünya ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım - Son Dakika Dünya

ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngördü.

ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı " İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.


SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:49 
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