ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı " İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.



SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı.