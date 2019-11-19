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ABD'den' İran'ın askeri gücü raporu': Füze ve insansız hava araçlarına yatırım
6 saat önce
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngördü.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı " İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.
SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:49
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