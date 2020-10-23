ABD'den İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ve iki Hizbullah yetkilisine yaptırım - Son Dakika

ABD'de Trump yönetimi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi ve Hizbullah'ın üst düzey iki yetkilisine yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişki içerisinde olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Yaptırım uygulanan diğer iki isim ise Hizbullah yetkilileri Nebil Kauk ve Hasan El-Bağdadi oldu. İkiliye örgütün Merkez Konseyi üyesi oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulandığını ifade edildi.

POMPEO: "HİZBULLAH, ABD VE MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN TEHDİT"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptırımlara yönelik sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah, ABD ve müttefiklerimiz için bir tehdit olmaya devam ediyor. Bugün iki Hizbullah görevlisine yaptırım uyguluyor, terör grubunun faaliyetlerini daha da açığa çıkarıyor ve operasyonel ağlarını bozuyoruz. Tüm ülkeler, Hizbullah'ın faaliyetlerini kısıtlamak ve kendilerini korumak için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

(Hasan Çelik/İHA)