Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı
Son Dakika Dünya ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı

ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise bu kararı "zorbalık" olarak niteledi.


Hakkında yaptırım kararı verilenler arasında Hamaney'in bir oğlu, dini liderin en yakın danışmanı ile yine İran yargısının en önemli ismi de bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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