ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise bu kararı "zorbalık" olarak niteledi.
Hakkında yaptırım kararı verilenler arasında Hamaney'in bir oğlu, dini liderin en yakın danışmanı ile yine İran yargısının en önemli ismi de bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28
Trump, Beyaz Saray'da beyzbol oyuncusu Kurt Suzuki'ye arkasından sarıldı Trump'ın beyzbol oyuncusuna arkadan sarılması olay oldu Çimlerin üzerinde yuvarlanan Aleyna Tilki, kalça hareketiyle dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklif