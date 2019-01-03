Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'ın Fırlatmayı Planladığı Uzay Araçlarına İlişkin Açıklama

ABD'den İran'ın Fırlatmayı Planladığı Uzay Araçlarına İlişkin Açıklama

1 saat önce

İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla...

ABD'den İran'ın Fırlatmayı Planladığı Uzay Araçlarına İlişkin Açıklama, System.String[]
İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Bakan Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, İran'ın uzay araçlarının fırlatılması için kullandığı teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu ve bunun İran'ın füze programını geliştireceğini savundu.

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.

Pompeo, şunları kaydetti:

"İran rejimi, dünyanın en önde gelen terör sponsoru olup Orta Doğu'daki kontrol ettiği gruplara füze ve ilgili teknolojiyi dağıtmakta. ABD, İran'ın uluslararası istikrar ve güvenliği tehlikeye sokan yıkıcı politikalarına sessiz kalmayacaktır. Rejime bu provokatif fırlatmaları yeniden gözden geçirmesini ve daha derin ekonomik ve diplomatik yaptırımlardan kaçınmak için balistik füzelerle ilgili tüm faaliyetleri durdurmalarını tavsiye ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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