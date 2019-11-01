Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım
Son Dakika Dünya ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım

ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım

7 saat önce

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik yaptırım rejiminin sıkılaştırılmaya devam edeceği vurgulandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:07 
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