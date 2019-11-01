ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım
7 saat önce
ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik yaptırım rejiminin sıkılaştırılmaya devam edeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:07
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