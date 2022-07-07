ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım - Son Dakika
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ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım

07.07.2022 11:02
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım

ABD, İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satışına yardım ettiği belirlenen kişi ve kuruluşlardan oluşan bir ticaret ağına yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD, İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satışına yardım ettiği belirlenen kişi ve kuruluşlardan oluşan bir ticaret ağına yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD, İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satışına yardım ettikleri belirlenen kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandığı aktarılarak, ABD yönetiminin bugünkü yaptırım eyleminin, daha önce 16 Haziran'da İran petrokimya satışlarını destekleyen uluslararası bir ağa uygulanan yaptırımları takip ettiği belirtildi.

Doğu Asya'ya yüz milyonlarca dolarlık ürünlerin teslimatını ve satışını kolaylaştırmak için Körfez merkezli bir paravan şirketler ağı oluşturduğu için yaptırım listesine eklenen şirketler arasında, İran merkezli Jam Petrochemical Company, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Edgar Commercial Solutions FZE, Ali Almutawa Petroleum and Petrochemical Trading LLC, Petrokick LLC, Hong Kong merkezli Lustro Industry Limited ve Oligei International Trading Co.'nun yer aldığı belirtildi.

Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "ABD, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na karşılıklı uyumu sağlamaya yönelik bir anlaşmaya varmayı taahhüt ederken, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına yönelik yaptırımları uygulamak için tüm yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaptırımlar, kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıklarını dondurarak bunlardan herhangi bir menfaat sağlanmasını engelliyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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