Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı
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ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı

12 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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