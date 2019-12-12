ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım - Son Dakika

ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım

6 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Yemen'e silah lojistiği sağladıkları gerekçesiyle İranlı bazı hava yolu firması yetkililerine ve kargo şirketine yaptırım getirdiğini açıkladı.

ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım, System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Yemen'e silah lojistiği sağladıkları gerekçesiyle İranlı bazı hava yolu firması yetkililerine ve kargo şirketine yaptırım getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shanghai merkezli ESAIL Kargo şirketi ile İran Mahan Havayolları'nın Hong Kong merkezli 3 satış sorumlusunun İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adına Yemen'e silah soktuğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, Yemen'deki Husi milislere gönderilen destekleri kesmek adına ABD devletinin uyguladığı adımlardan birisidir." ifadesi kullanıldı

Bununla birlikte, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "İran rejimi, Suriye ve Yemen'deki insani krize sebebiyet veren bölgesel militan grupları desteklemek için havacılık ve kargo sektörünü kullanıyor. Havacılık ve kargo endüstrisi teröristler tarafından suistimal edilmemeleri konusunda dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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