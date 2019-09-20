Son Dakika Haberleri: ABD'den İran Ulusal Bankasına yaptırım
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ABD'den İran Ulusal Bankasına yaptırım

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Ulusal Bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD'den İran Ulusal Bankasına yaptırım, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran Ulusal Bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı. Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:05 
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ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
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