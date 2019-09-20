ABD'den İran Ulusal Bankasına yaptırım
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran Ulusal Bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Ulusal Bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı. Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:05
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