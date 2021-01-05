ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım - Son Dakika

ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım

05.01.2021 19:37
ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın çelik sektörünün kilit aktörlerine yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İranlı 12 çelik ve diğer metal üreticisi firmaların yaptırım listesinde eklendiği kaydedildi.

Ayrıca, İranlı büyük bir metal ve madencilik şirketinin Almanya, Çin ve İngiltere merkezli 3 acentesinin de listeye alındığına işaret edilen açıklamada, çelik üretiminde önemli bir unsur olan grafit elektrot tedarikçisi Çin merkezli bir firmaya da yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, İran metal sektörünün İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı olduğu belirtilerek, buradan elde edilen gelirin "yozlaşmış liderler" için refah yarattığı, kitle imha silahlarının ve bunların dağıtımını yaygınlaştırdığı, yabancı terörist gruplara destek sağladığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Hazine Bakanlığının yaptırım listesine aldığı Çin merkezli tedarikçi firmanın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'nin (IRISL) yan kuruluşu bir nakliye firmasına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu nakliye şirketinin üst yöneticisinin de yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yabancı, Metal, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım - Son Dakika Ekonomi


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