ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım: Balistik füze programı geliştiriyorlar

Amerika Birleşik Devletleri, İran sivil uzay ajansı ile iki araştırma örgütüne, Tahran'ın bu kurumları 'balistik füze programını geliştirme amacıyla kullandığı' gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.



ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Uzay Ajansı, İran Uzay Araştırmaları Merkezi ve Astronomi Araştırmaları Enstitüsü'nün hedef alındığı bildirildi.