Son Dakika Haberleri: ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım: Balistik füze programı geliştiriyorlar
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ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım: Balistik füze programı geliştiriyorlar

1 saat önce

ABD, İranlı üç uzay araştırma firmasını "balistik füze yapımında rol aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı

ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım: Balistik füze programı geliştiriyorlar, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, İran sivil uzay ajansı ile iki araştırma örgütüne, Tahran'ın bu kurumları 'balistik füze programını geliştirme amacıyla kullandığı' gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.


ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Uzay Ajansı, İran Uzay Araştırmaları Merkezi ve Astronomi Araştırmaları Enstitüsü'nün hedef alındığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:38 
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