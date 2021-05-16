ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması - Son Dakika

ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması

16.05.2021 19:53
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyona ilişkin, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyona ilişkin, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de hem roket hem hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine, ölü sayısının artmaya devam ettiğine ve gazeteciler ile sağlık çalışanlarının şiddet olaylarından etkilendiğine dikkati çekti.

ABD'nin tüm tarafları, sivilleri korumaya ve uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırdığını vurgulayan Greenfield, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin taraflara ateşkes konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirten Greenfield, "İsrailli ve Filistinlilerin eşit şekilde güven içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Yaşanan şiddet her iki toplumu da bu temel haklardan mahrum bırakıyor. Bu yüzden bu şiddet döngüsüne son verme zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Gazze'de Hamas ile diğer Filistinli grupların roket saldırıları ve provokasyonlara son vermesi gerektiğini söyleyen Greenfield, "Tüm taraflara kışkırtma, şiddetli saldırılar, terör eylemlerinin yanı sıra Doğu Kudüs'teki tahliyeler, yıkımlar ve yerleşim faaliyetleri dahil barışçıl bir geleceği baltalayan eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması - Son Dakika


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