ABD'den İsrail-Lübnan deniz yetki alanları müzakerelerine destek - Son Dakika
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ABD'den İsrail-Lübnan deniz yetki alanları müzakerelerine destek

16.07.2022 00:21
ABD'den İsrail-Lübnan deniz yetki alanları müzakerelerine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz yetki sınırlarına yönelik müzakerelere aracılık etme konusunda kararlı olduklarını ve çözümün ancak müzakere ile olabileceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz yetki sınırlarına yönelik müzakerelere aracılık etme konusunda kararlı olduklarını ve çözümün ancak müzakere ile olabileceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, yazılı açıklamasında, "ABD, deniz yetki sınırlarının birleştirilmesi konusunda bir karara varmak için Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelere aracılık etme kararlılığını sürdürüyor. Çözüme yönelik ilerleme ancak taraflar arasındaki müzakereler yoluyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Deniz yetki sınırlarının birleştirilmesinin hem Lübnan hem İsrail hem de bölge için istikrar, güvenlik ve refah sağlama potansiyeline sahip nihai bir karar olacağını belirten sözcü, bunun için tarafların istişareye açık olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bir çözümün mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail-Lübnan deniz yetki alanları müzakerelerine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den İsrail-Lübnan deniz yetki alanları müzakerelerine destek - Son Dakika
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