ABD'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına seyahat uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına seyahat uyarısı

6 saat önce

ABD Başkan Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington yönetimi, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

ABD'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına seyahat uyarısı, System.String[]

ABD Başkan Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington yönetimi, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleri veya bireysel teröristler, İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de olası saldırıları planlamaya devam ediyor." denilerek, ABD vatandaşlarından, bu bölgelere yapacakları seyahatlerde dikkatli olmaları istendi.

Turistik alanlar, seyahat merkezleri, alışveriş merkezlerinin yanı sıra devlet binalarının hedef alınabileceğine işaret edilen açıklamada, "Kudüs ve Batı Şeria'da şiddet olayları meydana gelebilir." ifadesine yer verildi.

ABD'li kamu görevlilerinin abluka altındaki Gazze Şeridi, Suriye, Lübnan ve Mısır sınırından uzak durmaları istenen açıklamada, "ABD hükümeti çalışanlarının Batı Şeria'ya seyahati büyük oranda sınırlandırılmış, Kudüs'teki çalışanların hareketlerine de sınırlama getirilmiş ve Gazze'ye gitmeleri yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde protesto edilmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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