ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı - Son Dakika
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ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı

27.06.2022 23:20
ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İsrail ve Filistin'e ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerginliği azaltmaları çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İsrail ve Filistin'e ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerginliği azaltmaları çağrısı yaptı.

Mills, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada İsrail ve Filistin arasında artan tehlikeli gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

İsrail ve Filistin'e yerleşim birimi planları, yıkım, tahliye, şiddete teşvik gibi gerginliği artıracak tek taraflı eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapan Mills, Biden'ın 13-16 Temmuz'da gerçekleştireceği Orta Doğu ziyareti sırasında hem İsrail hem Filistin için güvenlik ve eşit fırsatlar sağlanmasının yollarını arayacağını belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland ise BM Güvenlik Konseyine brifinginde, son aylarda İsrail ve Filistin arasında artan şiddet olaylarında 49 Filistinlinin, 11 İsraillinin ve 3 yabancı uyruklunun hayatını kaybettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'den, İsrail ve Filistin'e Biden'ın ziyareti öncesi gerginliği azaltma çağrısı - Son Dakika
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