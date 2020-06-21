ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti - Son Dakika

ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla başlayan yurt dışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları'nın ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı İstanbul'a ulaştı.

ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti, System.String[]

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla başlayan yurt dışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları'nın ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı İstanbul'a ulaştı.


Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki buçuk aylık ara sonra 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamış, bu kapsamında Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya sefer düzenlemişti. THY, dış hat uçuşlarının arttırılması doğrultusunda 19 Haziran Cuma günü ise aylar sonra ilk kez İstanbul Havalimanı'ndan ABD'de Chicago ve Washington olmak üzere iki noktaya tarifeli uçuş başlatmıştı.


Üç ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş


ABD'nin Chicago ve Washington'dan kalkan ilk tarifeli uçakları ise bu sabah İstanbul'a ulaştı. İstanbul Havalimanı'na ilk olarak THY'nin 276 yolcusuyla Chicago'dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30 sıralarında iniş yaptı. Bu inişten dakikalar sonra ise 279 yolcusuyla TK8 sefer sayılı Washington uçağı piste teker koydu. Böylece yaklaşık üç aylık ara sonrasında ABD'den Türkiye'ye ilk tarifeli uçuşlar gerçekleşmiş oldu. İnişin akabinde terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı.


"Bir aydır gelmeyi bekliyordum, geldiğim için çok mutluyum"


Aylar sonra tarifeli uçuşların başladığı ilk Washington uçağıyla İstanbul'a gelen yolculardan Vedat Sebat, "Uzun bir bekleyiş oldu. New York'tan uçacaktık ama iki kez ertelendi uçamadık. Oradan Washington'a geldim oradan rahat bir şekilde gelmiş olduk. Yaklaşık bir aydır gelmeyi bekliyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Memleketimizi seviyoruz, bir an önce gelip tatil yapmak istiyoruz. Bir de orada çok sıkıldık, virüs tehlikesi her yerde var bir yere çıkamıyoruz. ABD'de durumlar biraz sıkıntılı, insanlar tedirgin. Bir de üzerine bildiğiniz gibi polis olayları oldu" dedi.


Yolculardan Ayhan İlbak ise "Yapacak bir şey yok şu anda dünya dünyanın her yerinde herkes aynı şeyi yaşıyor. Tahliye uçağıyla da gelme imkanım olmadı. Maalesef bizim bulunduğumuz yerde New York'ta uçuşlar durmuş halde. Sadece ülke içerisinde uçuşlar var, onun dışında ülkeler arası uçuş yok. Washington'dan da Türk Hava Yolları uçuş başlatınca hemen geldik" diye konuştu.


Türk Hava Yolları ABD'ye başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamda Chicago ve Washington DC'ye ilk etapta haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek. İlerleyen günlerde ise THY'nin ABD'de farklı şehirlere de tarifeli uçuş başlatması bekleniyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Washington, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti - Son Dakika

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